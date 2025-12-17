Pagan casi 2,000,000 por moneda conmemorativa con doble error de impresión

En internet ha comenzado a circular una moneda conmemorativa de 20 pesos que forma parte de las nuevas impresiones realizadas por el Banco de México pero que, sin embargo, cuenta con un par de errores de impresión que hacen que su valor se eleve a casi 2,000,000 de pesos en distintas páginas.

Se trata de una moneda conmemorativa de 20 pesos que, a simple vista, luce común y corriente; sin embargo, su dueño explica que cuenta con un doble error de impresión que la hace por demás interesante para los coleccionistas numismáticos, por lo que su precio asciende a 1,700,000 pesos. ¿Vale la pena su adquisición?

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

La primera gran característica de esta moneda conmemorativa de 20 pesos es que cuenta con el rostro del general Emiliano Zapata Salazar, uno de los personajes más importantes en la historia del país. Este hecho hace que su valor, de acuerdo con su dueño, supere los niveles normales de una pecunia de la numismática.

De acuerdo con lo establecido por el Banco de México, esta moneda conmemorativa forma parte de la Familia C1, cuenta con una forma dodecagonal, tiene un diámetro de 300 mm, un canto estriado discontinuo y un peso de 12.67 gramos, detalles que la hacen interesante para los coleccionistas de monedas en México.

En el anverso aparece el Escudo Nacional bajo la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, mientras que en el reverso figura el rostro de Emiliano Zapata Salazar junto a un campesino arando. Del mismo modo se vislumbra el microtexto “Tierra y Libertad”, así como la ceca de la Casa de Moneda de México.

¿Por qué su dueño pide casi 2,000,000 por esta moneda conmemorativa?

De acuerdo con el dueño de esta moneda conmemorativa de 20 pesos , la cual comparte a través de Mercado Libre, además de tener el rostro de Emiliano Zapata Salazar esta pecunia cuenta con un Double Die en la gráfila del anverso; además, explica que el haber sido lanzada durante la pandemia por el Covid-19 también la hace más valiosa.