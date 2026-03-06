Esto dice la psicología de ti respecto a tu forma de escribir en WhatsApp

WhatsApp no solo se ha convertido en la aplicación favorita de chicos y grandes por igual por la forma en cómo conecta a dos o más personas sin importar la distancia, sino que, en esencia, también permite estudiar y analizar a conciencia algunos de los aspectos más interesantes de cada persona a través de la psicología.

Como sabes, WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que tiene la facultad de conectar a dos o más personas a través de mensajes de texto, notas de voz, videos, imágenes o stickers. Bajo este punto, expertos en psicología han recogido ciertos análisis en torno a cómo se comunican algunas personas de acuerdo con sus características individuales.

¿Qué dice la psicología respecto a cómo te comunicas por WhatsApp?

Luis Guillén, experto en psicología, menciona que en este tipo de canales como WhatsApp las normas de ortografía cambian de persona en persona. Un ejemplo de ello es el punto final, mismo que se suele percibir como un aspecto frío, cortante o incluso distante entre las personas que lo utilizan y aquellos que lo deciden omitir por completo.

Y es que el punto final no solo guarda estrecha relación con un apartado ortográfico, sino que, desde un punto de vista psicológico, tiende a marcar distancia, cierre e, incluso, cierta falta de implicación emocional entre una de las dos partes que se comunican a través de WhatsApp, lo cual contrasta con el sentido de cercanía que ofrece la aplicación de Meta.

Cabe mencionar que este efecto no es universal dado que, en muchos casos, el punto final cumple con su función clásica; sin embargo, en otros contextos como WhatsApp se aplican distintas extensiones emocionales. Por ejemplo, el entusiasmo, la emoción y la felicidad se suele exclamar con otros signos, como lo es el de admiración.

¿Qué incluye el servicio premium de WhatsApp?

WhatsApp continúa trabajando en el nuevo servicio premium que traerá para sus millones de usuarios alrededor del mundo, mismo que consta de un pago mensual a quien lo desee y que, entre sus ventajas, están la aparición de stickers exclusivos, así como un espacio más elevado para los chats fijados tanto en conversaciones individuales como grupales.