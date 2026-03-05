No basta con borrar chats; ¿qué función limpia por completo tu cuenta de WhatsApp?

Tan cierto es que WhatsApp se ha convertido en la aplicación por excelencia de millones de personas alrededor del mundo como que, por tal motivo, los ciberataques se han vuelto una constante. Ante tal situación, son cada vez más los usuarios que desean realizar una limpieza completa de su dispositivo para no tener problemas con esta app.

Se cree que con borrar los chats es suficiente; sin embargo, lo anterior no puede estar más alejado de la realidad. WhatsApp se ha convertido en un enorme monstruo de la comunicación inmediata, motivo por el cual aquí podrás conocer una función con la cual podrás limpiar por completo tu cuenta en cuestión de minutos.

¿Cómo limpiar completamente tu cuenta de WhatsApp?

Lo que necesitas para realizar una limpieza completa es utilizar la opción oficial de WhatsApp, la cual tiene como nombre Administrar Almacenamiento. Se trata de una función que no solo te permite tener un espacio más amplio de almacenamiento, sino que tiene la cualidad de borrar todo aquello que realmente no necesitas en tu app.

Lo único que tienes que hacer es ingresar a los Ajustes de WhatsApp y dar clic en Almacenamiento y Datos para, posteriormente, hacer lo mismo en Administrar Almacenamiento. Aquí, podrás conocer cuáles son los chats que más espacio ocupan entre tu cuenta, por lo que tendrás la posibilidad de revisar los audios, fotos, documentos y videos que acumulan más peso.

Es precisamente aquí en donde puedes seleccionar aquellos elementos que ya no utilizas y eliminarlos de manera segura. Este hecho no solo permite liberar más espacio como esperabas, sino que también puedes aprovechar para desactivar la descarga automática de medios y, a su vez, borrar el caché que se ha juntado en WhatsApp.

¿A partir de cuándo WhatsApp comenzará a cobrar?

Será a partir de este año cuando WhatsApp comience a cobrar por una versión premium a los usuarios que estén dispuestos a pagar una cuota mensual por ella, aunque vale decir que, hasta el momento, no se han mostrado fechas tentativas de la llegada de esta nueva versión a los dispositivos celulares.