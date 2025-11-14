SEP confirma fecha del inicio de las vacaciones de invierno para los estudiantes de primaria y secundaria

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya tienen el calendario definido para el ciclo 2025-2026 por lo que ya están determinadas las fechas de las vacaciones de invierno. Los padres ya se encuentran planificando los días libres teniendo en cuenta que se está por llevar a cabo el último puente del año que corresponde al viernes 14 y hasta el lunes 17 de noviembre.

Así es que te vamos a contar cuando comienzan las vacaciones de invierno para los alumnos de educación básica. El calendario de la SEP 2025-2026contempla 185 días de clases efectivos para el nivel de educación básica, incluyendo preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

Las vacaciones de invierno de 2025 tanto para escuelas públicas como privadas, que estén incorporadas al sistema educativo nacional iniciarán el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluirán el viernes 9 de enero de 2026, por lo que los estudiantes regresarán a clases el lunes12 de enero de 2026.

De esta manera son tres semanas completas de descanso por lo que son fechas importantes para celebrar las fiestas decembrinas y recargas energías para el segundo semestre.

Cabe destacar también que la mayoría de las instituciones educativas detienen las actividades administrativas. Así es que los padres ya se pueden ir organizando para estos días.

¿Cuándo termina el ciclo escolar según la SEP 2025-2026?

El documento de la SEP se contempla que tras las vacaciones de Semana Santa los alumnos tengan 4meses de clases más ,por lo que el 15 de julio de 2026 se concluye formalmente con el curso escolar 2025-.2026, y se da inicio a las vacaciones de verano con miras a preparar el nuevo ciclo escolar.

Por último todos los maestros de la SEP también tienen recesos, aunque algunos de ellos entran a labores días que los alumnos para planear las actividades administrativas o de actividades y evaluaciones para el nuevo periodo.

