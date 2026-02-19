WhatsApp: Así puedes chatear con otras personas desde distintas apps sin salir de la plataforma

WhatsApp ha logrado posicionarse como la aplicación más utilizada y popular en México, así como una de las mejores a nivel mundial. Ahora, recientemente se supo que, dentro de sus actualizaciones, existe la posibilidad de que mandes mensajes con otras personas desde distintas app sin tener que salir de la plataforma.

Como sabes, WhatsApp no es más que un servicio de mensajería instantánea que tiene la posibilidad de conectar a dos o más personas, sin importar la distancia entre ellas, a través de mensajes de texto, voz, fotos, videos o stickers. Ahora, también se sabe que podrás chatear con otras personas desde distintas apps sin salir de la plataforma.

WhatsApp: ¿Cómo chatear con otras personas desde distintas plataformas?

Esta novedad, vale decir, responde a las obligaciones del Reglamento de Mercados Digitales de la Unión Europea, la cual obliga a las compañías a facilitar la comunicación de los servicios digitales a través de la interoperabilidad. Esto sugiere a WhatsApp la posibilidad de habilitar la función que permite comunicarse con terceros desde otras aplicaciones sin salirse de la misma.

Con ello, los usuarios de la Unión Europea tendrán la posibilidad de recibir mensajes desde otras aplicaciones mediante la aplicación de WhatsApp. Cabe mencionar que esta función no se aplica de forma automática, sino que se debe habilitar a través de los ajustes de la cuenta para recibir las notificaciones desde otras cuentas.

Para ello, lo único que tienes que hacer es abrir tu cuenta de WhatsApp e ir directamente a Ajustes. Una vez aquí, tendrás que dar clic en Cuenta y después en Chats en terceros para, posteriormente, activar la opción y elegir las aplicaciones que deseas que sean compatibles con tu cuenta, lo cual hará que la comunicación sea más fluida.

¿Esta función de WhatsApp se permite en México?

Cabe mencionar que esta nueva función se habilitó desde finales del 2025, por lo que se espera que llegue de forma completa a México y el resto del mundo en los próximos meses. Por lo pronto, vale decir que la única aplicación vinculada hasta ahora es BirdyChat, por lo que se vislumbran cada vez más con el pasar del tiempo.