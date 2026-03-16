WhatsApp: ¿La app te notifica cuando toman captura de pantalla de tu chat?

Poco a poco los trucos y las curiosidades directamente relacionadas con WhatsApp aparecen en el ambiente digital, lo cual hace que los usuarios sepan qué hacer ante cierto tipo de circunstancias. En este sentido, debes saber que en los últimos meses se ha buscado una herramienta que, entre otras cosas, te notifica cuando una persona toma captura de pantalla de tu chat.

Si bien WhatsApp se ha convertido en la aplicación más utilizada al interior del país gracias a su funcionalidad, también es una realidad que lo anterior ha hecho que los hackeos y los ciberdelincuentes aumenten considerablemente. En ese sentido, se ha buscado desesperadamente un método de seguridad y privacidad que ayude a que te enteres cuando alguien tome captura de pantalla a tu chat.

¿Cómo notar cuando alguien tome captura de pantalla en WhatsApp?

Ya sea por demostrar un punto, por molestar a la otra persona o, por simple ocio, la realidad es que las capturas de pantalla a los chats se volvieron realmente comunes entre los integrantes de WhatsApp. Conscientes de lo que esto puede significar, la aplicación ha creado un modelo que te notifica cuando alguien ha realizado esta función para que estés al tanto de la situación.

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Se sabe que, en próximas actualizaciones, se añadirá un tercer check azul, mismo que se activará únicamente cuando la persona que recibe el mensaje tome una captura de pantalla sin importar si esta es en un chat privado o, bien, en un grupo. De tal modo, WhatsApp busca que la privacidad de sus chats sea aún mayor, otorgándole a los usuarios más seguridad.

En este sentido, debes saber que dicho rumor no ha sido confirmado por las autoridades correspondientes de WhatsApp, por lo que se espera que este hecho pueda ser una realidad en un futuro a mediano y largo plazo.

¿Qué importancia tiene WhatsApp a raíz de la pandemia por el Covid-19?

Vale mencionar que, si bien WhatsApp ya era una herramienta muy utilizada previo al Covid-19, la misma se volvió fundamental para ciertos aspectos laborales tras la pandemia. Y es que, en medio de la llegada del trabajo desde vía remota, los jefes han optado por este método de comunicación para estar en constante contacto con los trabajadores que hacen sus funciones desde el hogar.