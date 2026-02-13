WhatsApp confirma VIRUS a través de la descarga automática; así puedes desactivarla

¡Alerta a la comunidad que tiene esta aplicación! En los últimos días WhatsApp ha confirmado que un virus logró doblegar su seguridad, por lo que este puede entrar en la cuenta de cualquier persona a nivel mundial a través de la descarga automática, misma que viene una vez que se instala la aplicación en el dispositivo.

Al ser la aplicación más utilizada en México y una de las más usadas en el mundo, es normal que WhatsApp lidie con un sinfín de problemas relacionados a la confianza y la seguridad de sus usuarios. Ante esto, aquí conocerás la forma en cómo puedes desactivar la descarga automática de archivos para evitar problemas a futuro.

¿Cómo desactivar la descarga automática de WhatsApp?

La compañía de software antivirus Malwarebytes habría detectado una vulnerabilidad en la aplicación que facilitaría el ingreso de virus a través de la descarga automática de fotos, videos y archivos, mismos que se realizan una vez que un contacto que tienes registrado te lo envía sin importar cuál sea su tamaño.

Por tal motivo, personas cercanas a WhatsApp han recomendado la desactivación de la descarga automática de archivos, al menos, en lo que se arregla este problema de seguridad. Y, mientras este continúa, lo primero que debes hacer si quieres resguardar aún más tu información es dirigirte a la aplicación desde tu dispositivo.

Una vez aquí, tendrás que tocar el menú de tres puntos de la parte derecha para, posteriormente, ingresar a Ajustes. En este punto tendrás que dar clic en Almacenamiento y Datos, el cual te llevará directamente a Descarga Automática de Medios; finalmente, lo que debes hacer es seleccionar Nunca en todas las opciones; es decir, video, fotos, audios y documentos.

¿WhatsApp comenzará a cobrar en 2026?

Uno de los rumores que han circulado en semanas recientes guarda relación con el hecho de que WhatsApp comience a cobrar una pequeña cuota mensual a sus seguidores. De confirmarse lo anterior, esto ocurrirá solamente con los usuarios que no deseen ver anuncios en su perfil, ya sea en el apartado de historias o en la pantalla de inicio.