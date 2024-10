Shakira exhibe a Belinda de la peor manera; así fue el momento

Shakira lanzó recientemente el tema “Soltera” y lo hizo rodeada de grandes cantantes entre las que se encontraban Danna Paola, Kenia Os y Belinda; sin embargo, esta última fue exhibida por la cantante colombiana.

¿Shakira dará 4 conciertos en la CDMX? No cabe duda de que Shakira se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues ya casi agotó sus cuatro presentaciones en la Ciudad de México como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Te puede interesar: FOTOS | Revelan supuestas exigencias de Shakira en la mansión que comparte con Piqué

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira. [VIDEO] Nuestros queridos conductores le entraron con todo a la discusión sobre el actuar de la cantante colombiana en últimas fechas. Vanessa la defendió a capa y espada.

Las presentaciones de Shakira en la CDMX serán los días 19, 21, 23 y 25 de marzo del 2025 en el Estadio GNP. Cabe mencionar que la última vez que Shakira se presentó en México fue en 2018, cuando lo hizo en el Estadio Azteca con su gira “Sale El Sol Tour”.

¿Cómo fue el lanzamiento de “Soltera”?

Para el lanzamiento de “Soltera”, Shakira invitó a tres estrellas de México: Belinda, Danna Paola y Kenia Os. La reunión tuvo lugar el lunes 14 de octubre en la lujosa residencia de Lele Pons en Estados Unidos y se transmitió en las redes sociales de la colombiana.

En la reunión todas disfrutaron de deliciosas pizzas, bebieron tequila, se subieron al toro mecánico y bailaron un poco. Esto le valió el reconocimiento del público mexicano por considerar a cantantes mexicanas en su exclusiva celebración, pero también por reunirlas y terminar con los rumores de una supuesta rivalidad entre ellas.

Girls just want to have fun!💕 #shakira invitó a #danna #elepons y #keniaos a su cena para celebrar el éxito de su nuevo sencillo 'Soltera' 👯‍♀️ #latinas en acción 💅🏻 pic.twitter.com/6FpoLNGBp2 — Michelle Dominguez (@michelledom96) October 15, 2024

Te puede interesar: FOTOS | ¿Danna no forma parte de la canción de Shakira y solo sale en el video?

¿Shakira evidenció a Belinda?

Sin embargo, uno de los momentos que más acaparó la atención fue cuando todas las invitadas estaban en la mesa y Shakira comentó que Belinda no paraba de comer. “¿Cuántos pedazos llevas?”, preguntó la barranquillera a Beli.

Por su parte, la cantante española se mostró tímida y entre risas evitó decir cuántas rebanadas de pizza se había comido. A lo que Shakira respondió: “Es de las mías”. Pero la cosa no quedó ahí, pues Belinda se percató que Shakira no se comió las orillas de la pizza y decidió reclamarle: “Yo gano, porque tú no te comes todas las partes. Pero ¿qué crees? Me las voy a comer yo”.