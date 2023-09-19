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FOTOS | Shakira está sedienta de fans y va por los amantes del regional mexicano

La colombiana busca llegar a más gente a través de un nuevo género musical. Todos los detalles te los contamos en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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