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FOTOS | ¿Shakira y Lewis Hamilton ya pasaron una noche juntos?

El piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, le habría regalado un costoso obsequio a Shakira, después habrían ido a una fiesta, ¡y luego a pasar la noche juntos!

Por: Ana Patricia Pérez

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