Shakira estuvo a punto de perder la vida cuando grababa “Copa vacía”

Vaya susto que se llevó la cantante colombiana Shakira en pleno rodaje del videoclip del tema “Copa vacía”, el cual interpreta al lado de su compatriota Manuel Turizo, pues estuvo a punto de sufrir un terrible accidente que casi le cuesta la vida, según relató.

¿Qué dijo Shakira sobre sobre el accidente que sufrió? En exclusiva para Ventaneando, la intérprete de “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session 53”, “TQG” y “Acróstico”, entre otras, declaró que aunque Manuel Turizo se lo advirtió, ella no esperaba que se rompiera la pecera.

Carlos Vives condena el morbo sobre separación de Shakira y Piqué.

“Una de las cosas que sucedieron, que no esperaba al menos yo, aunque Manuel ya me lo había advertido, era que se iba a romper la pecera y en un momento dicho y hecho, resulta que tenía razón, se rompió la pecera y me tuvieron que sacar”, sentenció la barranquillera.

¿Cómo lograron sacarla?

“Me tuvieron que sacar, se empezó a inundar el set, me tuvieron que sacar como sea de ahí que no era nada fácil, además de que yo estaba con una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que acercar una grúa, sacarme con el columpio y ahí sálvese quien pueda”, agregó.

La madre de Milan y Sasha explicó que la cola de sirena que llevaba puesta estaba muy pesada, por lo que le costaba bastante trabajo moverse. “Estaba cargando una cola que pesaba unas 25 libras, unos 9 kilos, usar la cola de la sirena era todo un desafío”, recalcó.

¿Qué significa para Shakira sus fans?

La colombiana admite que sus fans son parte esencial no solo de su carrera, sino también de su vida personal, pues siempre han estado para ella, incluso cuando ha estado más rota.

“Uno de los momentos que no olvido jamás es regresar a los escenarios después de que tuve el accidente de las cuerdas vocales, encontrarme con público y saber que estaban ahí esperándome fue tan emotivo, siempre han estado ahí en los momentos más difíciles de mi vida, han estado ahí acompañándome, apoyándome, defendiéndome, protegiéndome. Creo que tengo a los mejores fans del mundo”, recalcó.

Por último, Shakira se deshizo en halagos hacia su compatriota Manuel Turizo: “Pensé en Manuel Turizo por la calidad de su voz, por la profundidad de su voz, porque quería un tono grave en la canción y además me enorgullece compartir esta canción con alguien de mi tierra, de la misma región a la que pertenecemos los dos”.