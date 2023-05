Sobrina de Ginny Hoffman exhibe irregularidades en el caso Héctor “N”.

Héctor “N” fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores, hecho que conmocionó a su hija Daniela Parra y dejó satisfechas a Alexa Parra y a su abogada Olivia Rubio; sin embargo, también generó reacciones como la de Dafne Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman.

¿Quién es Dafne Hoffman? Dafne se dedica a la creación de contenido relacionado con la violencia de género y también es conocida por haber expuesto situaciones al interior de su familia, a la cual pertenecen Yoselin Hoffman (YosStop) y Ginny Hoffman, quienes son sus tías, ya que es hija de David Hoffman.

¿Dafne Hoffman también sufrió violencia?

A través de su perfil de Instagram, Dafne publicó un comunicado en el que plasmó su sentir sobre el caso que implica a Héctor “N” y a su prima Alexa Hoffman. Ahí hizo un llamado a alzar la voz y romper el silencio acerca de los abusos y manipulación.

“Soy Daff Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman y prima hermana de Alexa Hoffman, y me siento sumamente triste y frustrada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre. Permítanme aclarar que mi intención no es desacreditar la palabra ni la voz de mi prima Alexa. Sin embargo, como miembro de esta familia, conozco bien cómo se manejan las cosas entre nosotros. Las anomalías e incongruencias en la forma en que mi tía ha llevado esta supuesta defensa me han dejado perpleja”, mencionó.

De igual forma, narró la manera en que ella misma expuso su caso sobre violencia y abuso durante su infancia. “Esa niña pequeña Hoffman que fue manipulada para transmitir la información de acuerdo a lo que mi familia me decía, siempre a su favor”, agregó.

“Pero como madre y como padre de una familia, no se puede manejar la justicia de manera tan contradictoria. No se puede un día pedirle a una niña que guarde silencio y nunca darle la voz ni protección, y unos años después al enterarse de un abuso tan grave hacia tu hija salir a viralizar la historia a una revista para manchar la imagen de alguien que te estorba”.

¿No está de acuerdo con la forma en que Ginny Hoffman llevó el caso?

Dafne aseguró que estas acciones y actitudes tomadas por su tía Ginny Hoffman no concuerdan con su imagen. “Esto no concuerda con el papel de una madre o una familia unida y protectora que busca justicia”.

De igual forma cuestionó el proceso que llevó su tía para exponer el caso de abuso de su prima, pues se dijo desconcertada al ver a Ginny con una sonrisa cuando salió a la luz la historia, además de que en su tiempo no denunció los hechos ante las autoridades.

¿Ginny fue la primera en exponer a su hija?

En sus líneas finales, Dafne puso en tela de juicio que Ginny habría sido la primera en exponer a Alexa. “No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo”.

“En el momento oportuno conocerán mi historia detrás del por qué digo lo que digo de mi familia. Pero hoy alzo la voz por mi prima y por Dani. Ella debe saber que también me tiene a mí”, agregó.