La tribu Halcón no apoyará a Bella De La Vega en Survivor México.

Paco Pizaña le dice lastre a Bella De La Vega. Jorge Ortín impuso un ultimátum de no competir si Bella es su compañera. Bárbara Falconi pide que no se haga celebración si Bella gana un juego por la Extinción en Survivor México. Bella De La Vega se siente sola con once personas en su contra.

