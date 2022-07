Survivor México: De esta manera, Rogelio planea su venganza. (VIDEO)

Los enfrentamientos al interior de Survivor México no cesan y ahora tocaron la puerta de la Tribu Jaguar donde Rogelio se vio vuelto en polémica luego de que uno de sus compañeros lo exhibiera por meter una proteína en polvo al reality de supervivencia.

¡Un Extremodrama en Survivor lleno de jugosos chismes!

Gabo Cuevas acusó al exintegrante de MastercChef de portar proteínas para mantener su rendimiento durante los juegos de supervivencia, lo cual supone una ventaja frente al resto de sus compañeros.

Esto le trajo consecuencias, pues Warrior reveló el primer castigo para el integrante del equipo amarillo. “Rompiste las reglas de Survivor México. Debido a las sustancias que trajiste del exterior, quiero decirte que hay consecuencias. Una de las consecuencias es que tú podrás ir una vez más el exilio. Tú podrás estar por dos semanas consecutivas en ese lugar al que nadie quiere ir”.

Por lo pronto, Rogelio ya se encuentra en el exilio junto a Catalina, cuya personalidad ha causado múltiples conflictos en el reality de supervivencia.

Te puede interesar: Survivor México: Además de Rogelio, ¿qué otros atletas serán castigados?

Rogelio y su fuerte carácter

Rogelio ha demostrado ser una persona de gran carácter, de ahí que haya tenido múltiples roces con Yusef Farah, quien fue traspasado al equipo rival.

Ahora que el exintegrante del Exatlón pasó al equipo verde las cosas no han mejorado para Rogelio, quien ha descargado su furia con el resto de sus compañeros al ya no estar Farah, esto no ha caído nada bien en la Tribu Jaguar, menos después del tema de las proteínas en polvo.

“Obviamente esto que me hicieron nunca se me va a olvidar y pues obviamente a mi manera me voy a ir vengando de uno por uno”, reveló Rogelio.

Avance programa 9 | Lucha por inmunidad, lealtad y supervivencia. | Survivor México 2022