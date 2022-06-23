Programa 5 | 23 de junio 2022 | Abandono en Survivor México 2022.
Durante la ceremonia de juego, Tevi Valenzuela abandonó Survivor México. Ambas tribus luchan por una jugosa recompensa y esperan una importante decisión.
Durante la ceremonia de juego, Tevi Valenzuela abandonó Survivor México. Ambas tribus luchan por una jugosa recompensa y esperan una importante decisión. Yusef Farah y Julián Huergo decidieron no afectar a sus tribus al elegir a un elemento de intercambio y sufrieron las consecuencias.