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Programa 5 | 23 de junio 2022 | Abandono en Survivor México 2022.

Durante la ceremonia de juego, Tevi Valenzuela abandonó Survivor México. Ambas tribus luchan por una jugosa recompensa y esperan una importante decisión.

Por: Redacción Azteca UNO

Durante la ceremonia de juego, Tevi Valenzuela abandonó Survivor México. Ambas tribus luchan por una jugosa recompensa y esperan una importante decisión. Yusef Farah y Julián Huergo decidieron no afectar a sus tribus al elegir a un elemento de intercambio y sufrieron las consecuencias.

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