Andrea Infante “Kuurý”: La discreta esposa de Tadeo Fernández de Survivor México

Survivor México ha dejado una lista interminable de momentos memorables y personajes emblemáticos. En su más reciente edición, los equipos Héroes y Villanos se enfrentaron en desafíos que captaron la atención de los televidentes. Entre los “Héroes” donde se encontraban Esmeralda Zamora, Eli Varela, Sergio Torres, Benjamín Hereida, Kenta Sakurai, Agustín Fernández y Janette Morales, mientras que en los “Villanos” se contaron con Aarón Albores, Gabriel “Rasta” Pontones, Aranza Carreiro, Sargento Rap, Andrea Martí, Lobo Rivas, John Guts y Tadeo Fernández. Este último ha acaparado los titulares no solo por su desempeño físico en el programa, sino también por su relación con Andrea Infante, conocida en redes como “Kuurý”.

Tadeo Fernández y Andrea infante “Cuury”.

Tadeo Fernández, originario de Guadalajara, Jalisco, ha vivido bajo los reflectores desde su participación en “Avandonados Asia Ruta del Dragon”, hasta su reciente papel como refuerzo en Survivor México, donde sorprendió al público al integrarse al equipo Héroes tras la salida por lesión de uno de sus integrantes. Su vida pública contrasta con la de Andrea, quien ha optado por mantener un perfil más reservado y alejado del ojo mediático.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2018, y en 2021 Tadeo propuso matrimonio a Andrea en Puerto Escondido, Oaxaca. Dos años después, en 2023, celebraron una ceremonia discreta pero elegante en Las Vegas, Nevada. Tadeo lució un impecable traje negro, mientras que Andrea deslumbró con un vestido largo de encaje. Amigos cercanos como Jawy Méndez estuvieron presentes, aunque algunos rostros del pasado como Karime Pindter y Fernando Lozada no asistieron, causando cierto revuelo entre los seguidores.

Andrea infante “Cuury": Fuera de los reflectores

Fuera de los reflectores, Andrea ha logrado consolidarse como figura digital y modelo. Su perfil de Instagram, @kuury_, en el cual al momento de esta redacción no se encuentra disponible, combinaba su pasión por el modelaje con proyectos personales. Con lo que se refuerza que, Andrea ha preferido mantener su vida personal fuera de los reflectores.

Hoy, Andrea Infante continúa siendo una figura discreta, alejada de los escándalos mediáticos, pero con una presencia digital. Su historia de amor con Tadeo Fernández sigue captando la atención de las redes, quienes han acompañado cada paso de esta pareja que pasó de compartir una vida bajo los reflectores a construir un vínculo sólido y privado, lleno de afecto y complicidad.

