Susana Zabaleta se presentará próximamente en el Lunario del Auditorio Nacional

Este viernes el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Susana Zabaleta, quien nos habló sobre su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Susana Zabaleta?

La actriz y cantante reveló que este es un show que constantemente cambia, ya que ha hecho Broadway, banda, regional y próximamente cantará música tropical y es justo con ese show con el que se presentará en el Lunario.

“Ahora voy con Jorge Carmona, ‘La voz de Tepito’, con la Sonora Dinamita a cantar “Qué bello”, “Macumba” que fue un éxito, entonces va a estar muy padre. Es pa’ bailar, pa’ gozar y pa’ sentirse a gusto”, declaró.

De igual forma, Susana Zabaleta se mostró muy contenta con este show que le permite vivir la música, que para ella es la “que hace los momentos (especiales)”.

“Alguien que diga que diga que no me gusta la música, dices, es que no hay manera que no te guste la música porque la recibimos desde que estamos desde el vientre materno, cuando mamá nos empieza a (cantar)”, agregó.

¿Susana Zabaleta hará un show sinfónico?

Susana Zabaleta reveló que también está haciendo un show sinfónico y próximamente se presentará en Oaxaca (el 15 de diciembre) y con este espectáculo ha recorrido casi toda la república; sin embargo, no ha sido cosa fácil por lo complejo que es.

¿Susana Zabaleta se peleó con Di Blasio y Francisco Céspedes?

Al preguntarle a la cantante si se había peleado con ellos, Susana declaró que no, “solo uno dice es que es difícil compartir el escenario y luego es más difícil cuando son esas personalidades”.