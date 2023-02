Tenoch Huerta volverá a Marvel en “Avengers Kang Dinasty”.

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose con la esperada llegada de Avengers Kang Dinasty en 2025, que marcará el inicio de la Fase 6 del MCU y Tenoch Huerta está en los planes.

Con el lanzamiento de Ant-Man 3, Jeff Loveness, el guionista y escritor de Rick y Morty, ha compartido algunos de los secretos detrás de la película inaugural de la Fase 6. Además, los fans están emocionados por su participación en el próximo crossover de los Vengadores, Avengers: The Kang Dynasty, donde Namor, interpretado por el talentoso Tenoch Huerta, se unirá como uno de los líderes del equipo de héroes.

¿Qué fue lo que dijo el guionista sobre el regreso de Tenoch Huerta?

El guionista Jeff Loveness habló recientemente con ComicBook y expresó su entusiasmo por el personaje de Namor, el cual es interpretado por Tenoch Huerta, sin embargo, no quiso revelar más detalles sobre lo que está preparando para él.

Sobre el personaje, el guionista dijo: “Namor. Estoy emocionado de escribir Namor”.

Así mismo, Jeff Loveness, expresó que se muestra entusiasmado con el futuro del personaje de Namor en el UCM, y asegura estar preparando algo muy especial.

Hasta el momento todavía no hay tantos detalles sobre la nueva producción de Marvel que verá la luz hasta mayo de 2025, aunque hay algunas pistas que nos deja Ant-Man and the Wasp: Quantumania sobre lo que podría ocurrir, sobre todo en las escenas postcréditos.

