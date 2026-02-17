Giselle Blondet se aleja de la TV por COMPLICACIONES de salud

Según reseñó recientemente el portal de People, Giselle Blondet se retira definitivamente del programa “La Mesa Caliente” debido a complicaciones de salud. A través de un conmovedor video en sus redes sociales, la conductora puertorriqueña compartió con sus seguidores que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente por segunda vez en un lapso de apenas cuatro meses.

“La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación”, expresó Blondet con la transparencia y vulnerabilidad que la caracteriza. “No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas. En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor”.

¿Por qué Giselle Blondet se fue de “La Mesa Caliente”?

La salida de la boricua del exitoso formato no estuvo exenta de especulaciones. Su ausencia generó controversia en las plataformas digitales al producirse justo después de la partida de su compañera y amiga Myrka Dellanos. Sin embargo, la presentadora aclaró que su retiro de los focos se debe exclusivamente a la intervención quirúrgica y a un proceso de sanación que requiere toda su energía.

Para Blondet, este arranque de 2026 ha sido un desafío constante. Ya en enero se había sincerado sobre los diversos problemas de salud que enfrenta desde el pasado mes de noviembre: “A veces Dios permite que el mundo se detenga para que podamos ver con claridad. Ha sido un proceso complicado, pero voy de la mano de Dios y de ustedes. Sus mensajes son mi mejor medicina ahora mismo. Gracias, por tanto. Los quiero”.

¿Por qué Giselle Blondet se operó de la espalda?

Aunque inicialmente se informó que la cirugía de espalda sería un paso firme hacia su bienestar, el postoperatorio presentó muchos retos: “Tengo mucha fe. Soy una mujer de mucha, mucha, mucha fe, y sobre todo estoy muy agradecida por la oportunidad de seguir hacia adelante. Cosas pasan, pero yo sé que papá Dios siempre tiene el plan perfecto para mí”.

“Yo sé que muchos se han preguntado por qué no me ven en televisión. Les voy a contar un poquito… Saben que hace unas cuantas semanas me operaron de la espalda y la recuperación ha sido un poco más complicada de lo que me podía imaginar. De hecho, acabo de salir del hospital y estoy en casita. Aquí continúo, miren mi tratamiento”.

Lee también: “La Reina del Flow”: ¿por qué los fanáticos están DECEPCIONADOS de la participación de Yeimy?