“Yo aguanto todo”: Mati rompe el silencio y explota contra Doris en Exatlón México

Recientemente, Mati Álvarez sorprendió a todos al hablar frente a cámara sobre lo difícil que ha sido la novena temporada de Exatlón México, confesando que atraviesa una semana especialmente pesada que la ha mantenido agotada tanto física como emocionalmente.

¿Qué dijo Matí sobre la carga y el cansancio que le genera la semana 21?

La atleta y pilar del Equipo Rojo, reconoció que se siente cansada y que su cuerpo ya le está cobrando factura, recordando que lleva poco más de 5 meses de competencia, lo que le ha causado un gran desgaste acumulado que comienza a afectar su rendimiento y sobre todo en la dinámica dentro de la semana 21 en la novena temporada del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

Mati se lanza contra Doris: “Me gritó por detrás”

En sus declaraciones, Mati señaló que no le agradó que Doris le gritara al ganarle un punto aseverando que con ese festejo “abrió la lata”, dejando en claro que no tiene problemas con la presión. “Yo aguanto todo”, expresó, afirmando que puede soportar los gritos, la tensión de los circuitos, el cansancio, la fatiga mental y todo aquello a lo que están expuestos los atletas de alto rendimiento dentro de Exatlón México.

Mati promete revancha contra el equipo azul: “Lo festejó como si hubiera ganado Exatlón”

Mati fue contundente al señalar que el festejo de Doris tras ganarle el punto lo celebró de manera exagerada, como si se hubiera llevado la gran final. Incluso dijo que le daba risa la situación, asegurando que el acto de la atleta azul fue desmesurado. Para finalizar, Mati lanzó un mensaje conducente al señalar que Doris era libre de disfrutar el momento, pero que ya vendrá la revancha.

