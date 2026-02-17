Exatlón México 2026: Asombró a los jueces en 3 olimpiadas, es uno de los participantes más queridos, se casó con una leyenda de la marca, pero NUNCA ha ganado un campeonato

En esta ocasión te contaremos la historia de la leyenda Roja que asombró a los jueces en 3 olimpiadas: Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. Este atleta es uno de los más queridos puesto que, los fanáticos siempre piden su participación en cada una de las temporadas de Exatlón México, se casó con una referente de los Azules pero nunca, ha podido ganar un campeonato del reality deportivo, hablamos de Daniel Corral.

Te puede interesar: Fue leyenda de Exatlón México, brilló en Londres con traje de mariachi y al ritmo de Coco, pero una lesión la alejó de su sueño

¿En qué Juegos Olímpicos participó Daniel Corral, leyenda Roja de Exatlón México?

Daniel Corral es uno de los participantes más queridos por parte de los fanáticos de Exatlón México, y es que su nivel que ha mostrado en sus únicas dos participaciones en el reality deportivo, ha hecho que se ganara el cariño del público, además que, la personalidad del bautizado como Guepardo, le ayuda mucho, puesto que, siempre muestra mucha paciencia, temple en todo momento.

Guepardo es uno de los gimnastas mexicanos más importantes del país; inició en el mundo del deporte desde que tenía 3 años de edad; de hecho, fue su mamá quien decidió meterlo a practicar esta disciplina, esto con el objetivo de que quemara toda su energía, digan de un infante; pero conforme pasó el tiempo, Corral lo fue adquiriendo como un estilo de vida.

Cuando cumplió 16 años pasó por su mente dejar la gimnasia porque había perdido mucha motivación; pero gracias al apoyo de su mamá y su familia, hicieron que el gimnasta regresara a esta disciplina, la cual lo llevó a competir en 3 Juegos Olímpicos: los de Londres 2012, Río de Janeiro 2015 y Tokio 2020.

¿En qué temporadas de Exatlón México ha estado Daniel Corral?

Daniel Corral fue de los primeros atletas de alto rendimiento que inauguró el programa de Exatlón México, el cual se estrenó el 16 de octubre de 2017, y desde su primera participación, Guepardo no regresó hasta la séptima temporada luego de ser eliminado a manos de Javi Márquez.

Por otro lado, el gimnasta no pudo superar la semifinal y fue Ernesto Cázares quien le ganó en dicha instancia de la competencia. Por otro lado, el olímpico inició su relación con Antonieta Gaxiola con quien se casó el 28 de enero de 2023.

¿Cuáles son las medallas de Daniel Corral?

Copa del Mundo de Gimnasia Artística en el 2009-Medalla de Oro

Prueba de salto de caballo en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en el 2013-Medalla de Plata

Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010-Medalla de Bronce

Juegos Panamericanos en 2011 y 2015-Medallas de Bronce, Plata y Oro

Final de Caballo con Arcos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-Medalla de Bronce

Final de Barras Paralelas en los Juegos Olímpicos en Londres 2012-Medalla de Plata

Final de Barras Paralelas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-Medalla de Plata

Final de Barras Paralelas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-Medalla de Plata

