Año Nuevo Chino 2026: 8 diseños de uñas para recibir el Año del Caballo de Fuego

Este 17 de febrero es el día que coincide con la celebración del Año Nuevo Chino 2026, basado en el calendario lunar; en el nuevo ciclo, el Caballo de Fuego es el animal representado. Si quieres conmemorar este festejo porque te fascina la cultura china o si tú naciste en otro año que estuviera marcado por el equino, a continuación te compartimos algunos increíbles diseños de uñas inspirados en este tema.

Además de 2026, los años que han estado simbolizados por el caballo en tiempos recientes es 2014, 2002, 1990 y 1978.

8 diseños de uñas inspirados en el Caballo de Fuego, animal del Año Nuevo Chino 2026

|Crédito: Instagram. @thejewelledclub

1. Con dibujos en dorado

Comenzamos con un manicure que presenta un buen equilibrio entre una intensa base en color rojo y otra transparente. Lo que tienen en común son las decoraciones en dorado, algunas de ellas tienen la figura de un caballo.

2. Con base blanca

Aquí tenemos una combinación inesperada, pues en el manicure que hace referencia al Año Nuevo Chino no es común tener una base blanca con efecto 'milky'. En contraste, los dibujos están trazados en rojo.

3. Uñas con herraduras, para el Año del Caballo de Fuego

|Crédito: Instagram. @alyssanailtech

En esta idea la decoración no es tan literal, pues en lugar de un caballo tenemos un patrón de herraduras en dorado sobre una base roja.

4. Uñas aesthetic para el Año Nuevo Chino 2026

|Crédito: Instagram. @sets_with_kristi

Seguimos con una idea fuera de lo común, pero muy aesthetic y bonita. El fondo es naranja claro con un degradado en amarillo, lo cual nos hace pensar en un bello atardecer; la figura de un caballo está delineada en dorado.

5. Diseño clásico

|Crédito: Instagram. @paintboxnails

Aquí tenemos una idea clásica pero efectiva para hacer referencia con tus uñas al Año Nuevo Chino 2026. El fondo es de color rojo y en los decorados predomina el dorado.

6. Uñas dark del Caballo de Fuego

Si prefieres algo más dark, checa esta idea con fondo negro y efectos que parecen imitar espectaculares llamas, para representar el Caballo de Fuego.

7. En uñas largas

La idea de las uñas stiletto puede parecer intimidante, pero este ejemplo demuestra que también se puede mantener un equilibrio aunque tengas varios elementos conviviendo en un manicure.

8. Uñas eclécticas

Aquí se integran con muchísima armonía ideas bastante distintas: en una uña tenemos fondo rojo con dibujos dorados, mientras en otras el fondo es transparente y los dibujos son más sencillos.