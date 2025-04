Todos LLORAN en Tentados por la Fortuna y esta fue la razón

La eliminación de Damián no deducirá ningún monto al premio final grupal. Esto significa que los 500 mil pesos que él valía, no se les descontarán.

“Brenda me robó la oportunidad de poder apoyar a mi familia y ahora me doy cuenta que la persona que pensé me estaba dando su mano, me estaba dando una puñalada por detrás. Cuando llegue a mi casa, no sé qué voy a decir. Como llegué, me voy, sin nada. Se quedarán ellos con una víbora”, expresó Damián, quien es recolector de basura .