Tiktoker se hace viral cantando “Rata De Dos Patas” en barrio francés

Poco más de una semana ha pasado desde que Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como ‘ Paquita la del Barrio ’, partió de este mundo; sin embargo, su música sigue viva en México y en el mundo, así lo demostró un famoso tiktoker que se hizo viral cantando el tema “Rata De Dos Patas” en Francia.

Las redes sociales explotaron en júbilo después de que un tiktoker interpretara en francés el icónico tema de ‘Paquita la del Barrio’, “Rata De Dos Patas”.

¿Por qué cantó “Rata De Dos Patas” en francés?

De acuerdo con el joven, decidió cantar este icónico tema de la finada ‘Paquita la del barrio’ a modo de homenaje, pues su música no solo hizo vibrar a muchos mexicanos, sino que también trascendió fronteras.

¿Cómo se escucha “Rata De Dos Patas” en francés? A través de su cuenta de TikTok @dele_gt compartió un video del momento justo en el que aparece cantando el famoso tema. Cabe mencionar que el creador de contenido constantemente realiza versiones de temas mexicanos adaptados al francés.

En el video se aprecia al tiktoker en medio de una calle, de pronto comienza a cantar la canción provocando la reacción de sus más de 285 mil seguidores en dicha red social.

“Así sonaría ‘Rata De Dos Patas’ de la increíble Paquita la del Barrio en francés. Que descanse en paz”, escribió el tiktoker en la publicación en la que compartió el video.

¿Cuál fue la reacción de las redes sociales?

El video acaparó la atención de los internautas, quienes de inmediato comentaron que, aunque la canción está cantada en francés, el sentimiento que le imprimió el joven titktoker fue lo mejor, incluso hubo quienes dijeron que se escucha más elegante.

“Ya nos gentrificarón a la Paca”, “Aún en francés, se percibe el rencor”, “Me siento elegante oyéndolo en francés”, “Paquité de le Barrié estará orgullosa de este homenaje”, “Qué elegancia la de Francia”, “Cosas que nunca imaginé ver en mi vida, ja, ja, ja”, “Si no supiera que dice pensaría que dice cosas bonitas”, “Excelente interpretación, esperemos no se vuelva a repetir”, “Hasta romántico se oye, ja, ja, ja, ja”, “Haber si me la aprendo, se escucha bien elegante, wiwi”, “Sentí cosas de un croissant, saluti”, “El que no comenta no entendió nada”, “Imagínate insultar así en francés” y “Cuando te ofenden en francés se siente bonito, ja, ja, ja, ja”.