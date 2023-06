5 tips para proteger la app de tu banco en caso de perder tu celular.

En la era digital, los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta indispensable para realizar una amplia gama de actividades, incluyendo las transacciones bancarias. Las aplicaciones móviles de los bancos nos permiten gestionar nuestras cuentas, realizar transferencias y pagos con facilidad.

Por lo tanto, perder tu teléfono celular puede generar preocupación en términos de seguridad, ya que nuestros datos personales y bancarios pueden estar en riesgo. En este sentido, a continuación, te compartimos algunos consejos para proteger la aplicación de tu banco.

¿Cómo proteger tu app del banco al perder tu celular?

1. Notificar al banco:

En primer lugar, es fundamental ponerse en contacto con tu banco lo más pronto posible, ya que ellos van a bloquear temporalmente tu cuenta. Además, te van a dar los pasos para proteger tus datos y realizar un seguimiento adecuado.

2. Cambiar las contraseñas:

Es crucial cambiar las contraseñas de acceso a tu aplicación bancaria y a cualquier otra cuenta financiera asociada. Esto incluye claves de inicio de sesión, códigos PIN y cualquier otro tipo de credencial utilizada para acceder a tus datos bancarios.

Utiliza contraseñas sólidas, que contengan una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, y evita utilizar información personal predecible.

3. Utilizar la autenticación de dos pasos:

Si aún no has habilitado la autenticación de dos pasos en tu aplicación bancaria, es el momento perfecto para hacerlo. Esto dificulta considerablemente el acceso no autorizado a tu cuenta.

4. Activar la función de bloqueo remoto:

La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen la opción de activar la función de bloqueo remoto. Lo cual te permite bloquear tu celular y, en algunos casos, borrar todos los datos almacenados.

5. Mantener un registro de transacciones:

Es recomendable revisar regularmente el historial de transacciones de tu cuenta bancaria para detectar cualquier actividad sospechosa.

