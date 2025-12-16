Exatlón México tiene NUEVO horario ¿te decimos dónde y cuando ver la transmisión completamente GRATIS?

La novena temporada de Exatlón México elevará su intensidad, pero no solo en la pista, sino que también lo hará en la pantalla, pues a partir del 22 de diciembre, el reality deportivo más intenso cambiará su horario de transmisión, apostando por jornadas más largas. El nuevo horario será de lunes a viernes de 7 de la noche a 10:30 de la noche (hora del centro) y los DOMINGO de 8 de la noche a 11 de la noche. (hora del centro).

¿Cuál es el nuevo horario de Exatlón México a partir del 22 de diciembre?

Es importante dejar en claro que, a partir del miércoles 22 de diciembre del 2025, Exatlón México se transmite de lunes a viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m., mientras que los domingos el horario será de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. Este ajuste amplía de manera considerable el tiempo que estará el programa al aire.

¿Por qué cambió el horario de Exatlón México?

Este nuevo horario coincide con la transformación en la programación habitual de Azteca UNO , además de responder a las necesidades de los fanáticos del reality deportivo más demandante de México. Con esta modificación de horario, los seguidores del programa podrán ver un poco más de la competencia: el desgaste físico, las decisiones estratégicas y las historias personales que marcan a los atletas semana tras semana.

¿Qué significa para los seguidores del reality?

Para los seguidores de la novena temporada, este cambio de horario representa la oportunidad perfecta para disfrutar de cada competencia que orilla a los atletas de alto rendimiento a superar sus límites no solo físicos, sino también mentales. Con más minutos al aire, cada error, cada acierto y cada reacción cobra mayor relevancia.

El ajuste de horario entra en vigor a partir del 22 de diciembre, por lo que la invitación es clara: preparar la agenda y alistarse para noches más largas cargadas de adrenalina, tensión y espectáculo deportivo.