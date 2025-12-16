¿No te gustan las uvas? Checa estas 7 opciones para sustituirlas en la cena de Año Nuevo 2026

¡Las fiestas decembrinas han llegado! Cada vez falta menos para escuchar las 12 campanadas y dar la bienvenida a un año nuevo. Entre los rituales más populares para el cambio de año , sin duda, se encuentra el de comer uvas. Según el ritual, cada que una campanada suena, se debe comer una uva, mientras se pide un deseo para el año entrante.

Si bien muchos se limitan a comer las uvas tal cual son, hay quienes optan por escarcharlas, ya sea con azúcar o chile en polvo, para llevar la experiencia a otro nivel. También hay quienes prefieren jugar con la presentación y ofrecerlas en forma de brochetas, o simplemente ponerlas en una copa de vino.

Pero ¿qué sucede si no te gustan las uvas?¿Las puedes sustituir por otro alimento? ¡La respuesta es sí y aquí te compartimos varias opciones!

¿Con qué puedo sustituir las uvas para el Año Nuevo 2026? Estas son las mejores opciones

Si lo tuyo no son las uvas, aquí te dejamos un listado con diversas opciones con las que puedes sustituir el famoso ritual de Año Nuevo, ya sea desde algo dulce hasta algo más salado, eso ya depende de tí.



Bombones : Una de las opciones más populares para sustituir la uvas son los bombones , especialmente los “ mini ”, ya que son más prácticos al momento de comer durante las campanadas.

: Una de las opciones más populares para sustituir la uvas son los , especialmente los “ ”, ya que son más prácticos al momento de comer durante las campanadas. Gomitas : Las gomitas son similares a los bombones, en cuanto a textura y tamaño , lo que las convierte en una opción perfecta para el ritual de las campanadas.

: Las son similares a los bombones, en cuanto a , lo que las convierte en una opción perfecta para el ritual de las campanadas. Trocitos de queso: Si lo tuyo no es lo dulce y prefieres lo salado, cortar queso en cuadritos es la opción perfecta para ti. Y lo mejor… ¡Puedes elegir entre una gran variedad de quesos!

Si lo tuyo no es lo dulce y prefieres lo salado, es la opción perfecta para ti. Y lo mejor… ¡Puedes elegir entre de quesos! Mandarinas : Las mandarinas son otra buena opción para sustituir las uvas, pues cuentan con el tamaño perfecto para cada deseo. ¡Solo hay que separar gajo por gajo ! De tal modo, podrás obtener varias copas con muy pocas mandarinas.

: Las son otra buena opción para sustituir las uvas, pues cuentan con para cada deseo. ¡Solo hay que separar ! De tal modo, podrás obtener con muy Aceitunas : Si prefieres irte por la línea de lo salado , las aceitunas pueden ser tu mejor aliado . Lo padre de esta idea es que hay una gran variedad de aceitunas entre las cuales puedes elegir.

: Si prefieres irte por la línea de lo , las pueden ser tu mejor . Lo padre de esta idea es que hay una entre las cuales puedes elegir. Trozos de chocolate: Si lo tuyo es más dulce , cortar una barra de chocolate en cuadritos puede servir para sustituir las 12 uvas. ¡También puede ser chocolate amargo , si lo prefieres!

Si lo tuyo es más , cortar una en cuadritos puede servir para ¡También puede ser , si lo prefieres! Frutos rojos: Las frambuesas, fresas en trozo, moras y arándanos son una gran opción para sustituir las uvas. Todos estos frutos rojos los puedes comer de un bocado, mientras pides uno a uno tus deseos.

Con estas opciones, ya no tienes pretexto para no hacer tu ritual de Año Nuevo, así que ve anotando tus deseos y prepárate para darle la bienvenida al 2026.