Dile adiós a los azulejos de la cocina, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA
El 2026 viene con grandes cambios para el hogar. Una tendencia es destacada por la IA como la reemplazante de los azulejos de la cocina.
Se aproxima el 2026 y ya muchas personas están buscando la forma en la que modificarán algo de su hogar. Las nuevas tendencias en decoración comenzaron a imponerse antes de iniciado el mes de diciembre pero cada vez surgen variantes que no solo se centran en la fachada de nuestra casa o en el comedor.
Para poder decidirse, muchos se han volcado al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta que permite analizar tendencias, compararlas y adaptarlas a las características de cada casa. Para el 2026, algunas propuestas traen grandes cambios entre los que se destacan algunos para la cocina.
¿Adiós a los azulejos de la cocina?
En las cocinas es muy común observar el revestimiento de paredes con azulejos. Estos no solo ayudan con la estética sino que colaboran a la hora de proteger las paredes de la humedad y de la sucedida que se genera a la hora de cocinar.
Sin embargo, Gemini indica que “parece que estamos diciendo adiós a los azulejos tradicionales en la cocina”. Esta IA de Google precisa que “la tendencia principal que está ocupando su lugar se centra en la continuidad visual, la limpieza fácil y el uso de materiales de gran formato o revestimientos sin juntas”.
¿Qué tendencia se impondrá en 2026?
Según Gemini, las cocinas en 2026 sufrirán algunos cambios en sus paredes por la gran tendencia de las placas continuas y superficies sinterizadas. Esta Inteligencia Artificial remarca que “el material que más suena y que está marcando la pauta es la piedra sinterizada, así como el cuarzo compacto y otros materiales de alta resistencia”.
A continuación, la IA revela los beneficios que esta tendencia traerá a las cocinas el próximo año:
- Estética continua: Se utiliza en placas grandes (a menudo a juego con la encimera), creando un plano continuo, limpio y sin apenas uniones a la vista (casi sin juntas). Esto genera un estilo más sereno, minimalista y visualmente amplio.
- Resistencia y mantenimiento: Son extremadamente duraderos, resistentes a las manchas, el calor y la humedad, y muy fáciles de limpiar (basta un paño húmedo) ya que no tienen las molestas líneas de lechada donde se acumula la suciedad.
- Acabados: Pueden imitar a la perfección el mármol, el granito o el cemento, pero con un rendimiento superior.