Dile adiós a los azulejos de la cocina, esta es la tendencia que se impondrá en 2026, según la IA

Se aproxima el 2026 y ya muchas personas están buscando la forma en la que modificarán algo de su hogar. Las nuevas tendencias en decoración comenzaron a imponerse antes de iniciado el mes de diciembre pero cada vez surgen variantes que no solo se centran en la fachada de nuestra casa o en el comedor.

Para poder decidirse, muchos se han volcado al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta que permite analizar tendencias, compararlas y adaptarlas a las características de cada casa. Para el 2026, algunas propuestas traen grandes cambios entre los que se destacan algunos para la cocina.

¿Adiós a los azulejos de la cocina?

En las cocinas es muy común observar el revestimiento de paredes con azulejos. Estos no solo ayudan con la estética sino que colaboran a la hora de proteger las paredes de la humedad y de la sucedida que se genera a la hora de cocinar.

Sin embargo, Gemini indica que “parece que estamos diciendo adiós a los azulejos tradicionales en la cocina”. Esta IA de Google precisa que “la tendencia principal que está ocupando su lugar se centra en la continuidad visual, la limpieza fácil y el uso de materiales de gran formato o revestimientos sin juntas”.

¿Qué tendencia se impondrá en 2026?

Según Gemini, las cocinas en 2026 sufrirán algunos cambios en sus paredes por la gran tendencia de las placas continuas y superficies sinterizadas. Esta Inteligencia Artificial remarca que “el material que más suena y que está marcando la pauta es la piedra sinterizada, así como el cuarzo compacto y otros materiales de alta resistencia”.

A continuación, la IA revela los beneficios que esta tendencia traerá a las cocinas el próximo año:

