Exatlón México: Ellos ganan hoy 16 de diciembre el Juego de los Enigmas

Aquí te diremos cuál es el equipo que ganará hoy martes 16 de diciembre el Juego de los Enigmas en la semana 12 de la novena temporada de Exatlón México . Los Rojos pudieron hacerse con la Villa 360, de hecho, la consiguieron con un marcador de 8-4; sin embargo, los Azules pudieron conseguir el premio de una vida adicional en el Duelo por la Ventaja del pasado lunes 15 de diciembre.

¿Quién gana hoy 16 de diciembre el Juego de los Enigmas en Exatlón México?

El Juego de los Enigmas es una de las competencias más emblemáticas del reality show; donde la producción pone en disputa varios premios de gran calidad, los cuales van desde: consolas de videojuegos, celulares, electrónicos, motos, carros e incluso hasta viajes; y para hoy martes 16 de diciembre se sabrá qué equipo ganará esta pugna; si quieres saber el resultado deberás sintonizar el programa en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro del país a través de Azteca Uno.

Rojos siguen resintiendo la baja de Heber Gallegos

Los Rojos siguen resintiendo la baja de Heber Gallegos , de hecho, Benjamín dio a conocer que, el nivel de Joe de la Selva ha cobrado la salida de 3 grandes elementos como: Luis Mau y Thunder; sin embargo, aseguró que eso debía terminar.

Por otro lado, los Escarlatas tuvieron un serio altercado, ya que Karol Rojas se encaró con Humberto Noriega, quien en el video se ve que casi la pisa, y The Real le aclaró que sólo fue una situación de juego, pero para la jugadora de Tocho Bandera no fue así porque no se llevaba bien con Prime Time.

Joe de la Selva sigue eliminado y sumando puntos importantes

José Ochoa se sintió muy contento por dar el punto clave en el Juego por la Ventaja, y en esta situación, quien le reconoció su buen desempeño fue Doris del Moral, Bulldozer le recordó que, desde el Domingo de Eliminación vienen jugando muy bien. Por otro lado, los Escarlatas tuvieron una plática de reflexión con el Dragón Rojo, el cual ya tiene un nuevo discípulo que es Mario Mono Osuna.

