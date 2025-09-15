Conoce a Fátima Bosch Fernández, la mujer más guapa de México este 2025

Recientemente se ha declarado a Fátima Bosch como la mujer más guapa de todo México este 2025, un país que está repleto de bellezas, por lo que destacar en este tipo de concursos siempre es algo cerrado y difícil. por lo que este día te contaremos más sobre esta belleza.

La originaria de Teapa, Tabasco que ha cautivado a todo el país se medirá ante las mujeres más hermosas de todo el planeta, así que te compartiremos algunos detalles sobre “la mujer más guapa de todo México”.

Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Fátima Bosch

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández es una joven de 25 años que en los últimos años ha destacado en algunos concursos que premian la belleza, aunque sus talentos y virtudes también hablan por ella, pues se sabe que estudió la licenciatura en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y continuó sus estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Su formación académica estuvo rodeada de ciertos obstáculos, pues Bosch ha contado que su infancia fue difícil debido al bullying escolar debido a que es una persona neurodivergente con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), además de sufrir dislexia, haciendo que requiriera otro tipo de aprendizajes diferentes al sistema educativo convencional.

¿A qué se dedica Fátima Bosch?

Actualmente se sabe que ha impulsado proyectos de moda sustentables, donde ha colaborado con fundaciones para apoyar a migrantes no acompañados y ha compartido algunos diseños para su perfil alterno ‘FATIMA BOSCH FERNANDEZ’.

Ha mostrado algunas de sus pinturas, fotografías así como sus collages, lo cuál nos deja ver este talento visual que posee la tabasqueña, además de que practica equitación y destaca en la música.

Dentro de su labor como influencer, Fátima Bosch se ha dedicado a compartir mensajes que favorecen a la salud mental, donde se ha abierto a mostrar su apoyo a personas que no pasan por buenos momentos, además de mostrar su postura en contra del bullying.