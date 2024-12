Toño Mauri llevará al cine su libro sobre su doble trasplante de pulmón

El foro de Ventaneando se vistió de gala este viernes 27 de diciembre con la presencia de Toño Mauri, quien nos contó que tiene pensado llevar a la pantalla grande su libro sobre su doble trasplante de pulmón.

¿Qué dijo Toño Mauri al respecto?

Al preguntarle sobre sus planes de llevar al cine su libro, Toño Mauri dijo que “son experiencias que nunca piensas que puedan pasar, pero ahora me doy cuenta de que tenía que pasar, fue mi misión en la vida y es algo que tengo que hacer”.

Toño Mauri nos habla sobre su doble trasplante de pulmón [VIDEO] Toño Mauri nos acompañó en el programa de hoy y reveló que llevará su libro a la pantalla grande, donde contará sobre su experiencia de su doble trasplante de pulmón.

“Ha sido un camino largo y ustedes han estado conmigo en todo el trayecto, pero he aprendido mucho y hay que transmitir esa experiencia y contárselas a los demás para que vean todo lo que pasa en un caso como este... también que aprendas a ver situaciones en donde digan ‘ya no hay nada más que hacer y mira, aquí estamos’”, agregó Toño Mauri.

¿Cómo vivió el hecho de que un padre fuera a darle la bendición?

“Cuando tú tienes fe y pasas por una experiencia como esta te das cuenta de que tu fe es real... Yo en todo el trayecto de estos cuatro años he tenido experiencias muy fuertes, relacionadas con mi fe y cuando tienes algo tan impresionante pues las cosas se verifican, crecen porque hubo situaciones que me tocó vivir como esta que dices que un sacerdote me dio la unción y empezaron a cambiar las cosas, tuve presencias, muchas presencias en todo el trayecto de mi trasplante”, recalcó.

“Mi misión ahora es platicarla, compartirla a través del libro, de la película. Son las vivencias que he tenido durante todos estos años, de las experiencias familiares que han sido maravillosas, o sea, como después de algo tan difícil y tan trágico vienen las cosas buenas. Ahora estoy viviendo cosas maravillosas en mi vida, me siento muy bien, llevo cuatro años de mi trasplante y ya soy abuelo, cumplí 33 años de casado con Karla”, acotó.

¿Cómo ha avanzado la medicina? Ahora es posible que el donador le pase un poco de la médula ósea al receptor para que no rechace el trasplante.

“Son los avances de la medicina, ahora todo va revolucionando y se han dado cuenta que se puede pasar toda la información genética del donador al receptor, esto hace que ya no tengamos que tomar inmunodepresores... y no tienes esos choques con el órgano”.

¿De qué tratará su película?

“Con la oportunidad de poder hacer la película, obviamente voy a poder explicar a detalle cómo funciona este proceso, cómo llegas a una lista de trasplantes, todo lo que hay antes, creo que es una película que va a tener mucho sentido, muchos mensajes: La familia, la fe, los amigos”, finalizó Toño Mauri.