VIDEO: Pipa explota tras intentar ganarle el paso al tren en Aguascalientes.

Este jueves 20 de octubre, una pipa de Petróleos Mexicanos estuvo involucrada en un fuerte accidente cuando chocó con un tren en Aguascalientes, lo que provocó una fuerte explosión en la zona.

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De acuerdo con los primeros informes, la pipa quiso ganarle el paso al tren sobre el Fraccionamiento México en el sur de la ciudad de Aguascalientes. Sin embargo, la situación se complicó todavía más, pues tras el accidente el combustible que estaba siendo trasladado quedó sobre el asfalto ocasionado que varios autos se incendiaran.

Al mismo tiempo, se ha reportado que varias casas cercanas al accidente resultaron afectadas. Tras el impacto, las autoridades han acudido en auxilio de los afectados por la explosión.