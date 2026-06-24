La cubierta de granito pasó de moda: esta es la alternativa más resistente y fácil de combinar

La cubierta de granito está cediendo terreno frente al terrazzo: un material que se ha convertido en una de las grandes tendencias del diseño de interiores en 2026. Su resistencia al uso diario, su amplia variedad de acabados y la posibilidad de personalizar colores y texturas lo posicionan como una alternativa moderna y fácil de combinar en cocinas, baños y otros espacios del hogar.

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Durante décadas, el granito fue una de las opciones preferidas para encimeras debido a su durabilidad y apariencia elegante. Sin embargo, arquitectos y diseñadores están apostando cada vez más por materiales que ofrezcan mayor flexibilidad estética sin renunciar a la funcionalidad. En este contexto, el terrazzo ha resurgido con fuerza, impulsado por las tendencias contemporáneas que buscan superficies únicas y personalizadas.

Según los especialistas de Architectural Digest, el terrazzo destaca por su capacidad para integrarse tanto en ambientes minimalistas como en espacios de estilo industrial, mediterráneo o contemporáneo. Además, cada pieza presenta un diseño irrepetible, lo que añade exclusividad a cualquier proyecto.

¿Qué es el terrazzo y por qué se ha convertido en tendencia en cocinas y baños?

El terrazzo es un material compuesto por fragmentos de mármol, cuarzo, granito, vidrio u otros elementos minerales que se unen mediante cemento o resinas. Tras un proceso de pulido, se obtiene una superficie resistente y visualmente atractiva.

Una de sus mayores ventajas es que ninguna pieza es exactamente igual a otra, ya que la distribución de los fragmentos genera patrones únicos. Estas son sus principales características:



Alta resistencia: soporta el uso frecuente y el desgaste cotidiano en cocinas y baños.

soporta el uso frecuente y el desgaste cotidiano en cocinas y baños. Gran versatilidad estética: permite combinar diferentes colores, tamaños de fragmentos y acabados.

permite combinar diferentes colores, tamaños de fragmentos y acabados. Diseño personalizado: cada superficie puede adaptarse a los gustos y necesidades del propietario.

cada superficie puede adaptarse a los gustos y necesidades del propietario. Fácil integración decorativa: combina con madera, metal, piedra natural y otros materiales contemporáneos.

combina con madera, metal, piedra natural y otros materiales contemporáneos. Larga vida útil: cuando se instala y mantiene correctamente, puede conservarse en excelentes condiciones durante muchos años.

La diseñadora de interiores Kelly Wearstler, reconocida por incorporar materiales innovadores en proyectos residenciales y comerciales, ha destacado en diversas entrevistas la importancia de utilizar superficies con textura y personalidad para aportar profundidad visual a los espacios. Esta es una característica que el terrazzo ofrece de manera natural.

Diseño de interiores: ¿Por qué el terrazzo es una alternativa más fácil de combinar que el granito?

Uno de los factores que explica el auge de este material es su enorme capacidad de adaptación a distintas tendencias decorativas. Mientras que el granito suele presentar patrones y tonalidades limitadas por su origen natural, su alternativa moderna permite una personalización mucho más amplia.

Estas son algunas formas de incorporarlo en el hogar:



Cubiertas de cocina

Mesadas de baño

Revestimientos de paredes

Mobiliario a medida

Detalles arquitectónicos

Expertos de la American Society of Interior Designers (ASID) señalan que las tendencias actuales privilegian materiales capaces de equilibrar diseño, durabilidad y sostenibilidad. En ese sentido, el terrazzo destaca porque puede incorporar materiales reciclados en su composición y adaptarse a una amplia variedad de proyectos.