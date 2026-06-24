Quién es Melanny, la novia de Antrax que lo espera fuera del Mundo de MasterChef 24/7

Ángel Villamar Carrillo, mejor conocido como “Antrax”, es un creador de contenido originario de Veracruz que ya conquista en Mundo de MasterChef 24/7 con sus platillos y forma de ser. Con su participación en el reality culinario también ha causado intriga su vida amorosa y aquí te contamos quién es Melanny, la novia que espera al cocinero fuera de la competencia.

|TikTok @melannyjmx

¿Quién es Melanny? Ella es la novia de Antrax, el cocinero de MasterChef 24/7

Melanny, conocida en redes sociales como @melannyjmx, es una creadora de contenido y modelo mexicana originaria del estado de Veracruz. Su actividad en redes sociales se centra principalmente en compartir aspectos de su estilo de vida, la moda y su pasión por el deporte, especialmente el fútbol.

Gran parte de su contenido refleja su conexión con el entorno costero veracruzano, describiéndose a sí misma como una "beach girl" que disfruta del mar y de las experiencias al aire libre, elementos que forman parte esencial de su identidad digital.

Además de su faceta como creadora de contenido, Melanny ha participado en diversas colaboraciones con marcas y negocios locales, incluyendo estudios de maquillaje, boutiques y otros emprendimientos relacionados con la industria de la belleza y la moda.

Asimismo, ha tenido participación activa en comunidades vinculadas al entretenimiento y los videojuegos, convirtiéndose en una figura recurrente en distintas dinámicas y proyectos dentro de estos espacios. Gracias a su combinación de contenido lifestyle, presencia en comunidades digitales y cercanía con sus seguidores, la novia de Antrax continúa consolidándose como una personalidad emergente dentro del ecosistema de creadores de contenido en México.

La novia de Antrax le muestra su apoyo para seguir en MasterChef México 2026

La novia de Antrax ha dejado ver el apoyo a su pareja desde los primeros días de la competencia de cocina. En sus redes sociales, la joven ha compartido videos en los que se muestra la preparación del cocinero para llegar a MasterChef México 2026, así como las sesiones de fotos en las que participó.

De acuerdo con lo que Antrax ha contado a sus compañeros en el Mundo de MasterChef 24/7, se conocieron y convivieron por mucho tiempo como amigos. Salían a fiestas y se divertían juntos hasta que la relación creció hace unos meses y se hicieron novios. Para demostrar lo que siente por la joven, el cocinero le ha dedicado algunos de sus platillos dentro de la competencia de cocina.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.