ONU destaca a Jalisco por su trabajo de coordinación metropolitana.

Reconoce el organismo internacional las medidas del Plan de Acción Climática del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco (PACmetro).

El documento integra acciones implementadas y en proceso de implementación en materia de mitigación, adaptación e inclusión climática, asumiendo compromisos en su ruta de trabajo con visión al año 2050.

La Organización de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), destacó a través de un video en sus redes sociales a tres gobiernos en el mundo que lideran este año la acción climática para disminuir los graves efectos del calentamiento global: París, Francia; Samso, en Dinamarca, y el Área Metropolitana de Guadalajara (a partir del minuto 3:37).

Frente a la urgencia de adquirir compromisos internacionales y disminuir la huella de carbono en el mundo, se emprendieron acciones en Jalisco a través del PACmetro, que para la UNFCCC son un referente internacional.

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, expresó en el video de la UNFCCC cómo el mundo se ha puesto a prueba tras la realidad que se enfrenta actualmente y que ha alterado la manera de vivir de todas las sociedades en todos los ámbitos ante el cambio climático.

“En Jalisco y en Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, hemos asumido la responsabilidad de apostar por una agenda sólida para combatir la crisis climática asumiendo los acuerdos de París. El Plan de Acción Climática PACmetro integra todas las acciones actuales y futuras en materia de mitigación, aceptación e inclusión climática asumiendo compromisos específicos en una ruta de trabajo con visión 2050 para lograr tres objetivos”, expresó Alfaro Ramírez en el mensaje que grabó para el organismo.

“Primero: tener una metrópoli carbono neutral, basada en la gestión integral de los residuos, la movilidad masiva y no motorizada, así como el suministro y uso de energías limpias. Segundo, una metrópoli incluyente, sustentable y resiliente ante los impactos climáticos que busque soluciones basadas en la naturaleza y que impulse una gestión responsable del agua y la protección de nuestro capital ambiental; y tercero, una metrópoli coordinada y participativa con liderazgo climático”, agregó.

Mario Silva, titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), resaltó el acompañamiento recibido por el Grupo de Liderazgo Climático C40, con el que se trabajó la estructura de acción climática integrando a los 9 municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y al Gobierno de Jalisco.

“Este es un ejemplo que puede realizarse en el resto de ciudades, regiones y áreas metropolitanas a nivel global”, explicó en el video.

El PACmetro, presentado y aprobado por los 9 alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara a fines de 2020. Es el primer instrumento de su tipo, construido a escala metropolitana en México y dentro de la Red C40.

Asimismo, en el video se muestran las acciones de las ciudades que también fueron reconocidas, como París, Francia, que para el 2050 tiene como objetivo reducir las emisiones locales en un 100 por ciento, logrando cero emisiones en la ciudad y promoviendo una reducción del 80 por ciento en la huella de carbono en comparación con los niveles de 2004.

También, la isla danesa de Samso ha transformado por completo su sistema energético de combustibles fósiles a energías renovables, convirtiéndose en la primera isla de energía renovable del mundo.

Incrementar la acción climática es urgentemente necesario, ratificó la ONU-Cambio Climático, pues se tiene que asegurar la meta establecida de evitar el incremento de la temperatura por encima de 1.5 grados celsius, en promedio respecto al siglo XIX, esto dentro de los Acuerdos de París tomados en la COP21 en 2015.

A través de este reconocimiento se destaca parte del trabajo que realiza Jalisco dentro de la Conferencia de las Partes COP 26, que se lleva a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre y en el encuentro anual de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

En este encuentro, Jalisco será representado por Martha Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio; Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara; Sergio Humberto Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.