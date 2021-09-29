YSL BEAUTY ENCIENDE MÉXICO.

CIUDAD DE MÉXICO. 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – YSL Beauty, la icónica marca de belleza encendió México con imágenes de su icónica línea de fragancias ‘LIBRE’ a través de la iluminación monumental de tres de las obras arquitectónicas más representativas de la Ciudad de México y el país. La Torre Latinoamericana, el Monumento a la Revolución y, por primera vez en la historia, el Museo Soumaya.

‘LIBRE’ representa la libertad. Una libertad encarnada por Dua Lipa, una de las artistas musicales más populares del mundo, con su segundo álbum ‘Future Nostalgia’ certificado platino en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Francia y muchos territorios más – una mujer que es ardiente, intensa, impulsada por su intuición y - siempre rompiendo fronteras. Al encender estos 3 emblemáticos espacios, YSL Beauty busca esparcir esta mentalidad a todas y todos.

El conjunto de estos tres espacios enaltece la evolución de la belleza de la Ciudad de México, tal y como, a su vez, a lo largo de su historia, YSL Beauty ha impulsado la evolución de la belleza al redefinir su significado.

Con este gran momento, YSL Beauty continúa innovando dentro de la industria de la belleza, con acciones disruptivas y atrevidas que transmiten la verdadera esencia de la marca.

