¡Día del Streaming y en TUBI tenemos recomendaciones solo para ti!

Todos necesitamos un poquito de emociones fuertes en nuestra vida. Es por eso que queremos celebrar contigo este Día del Streaming con las mejores películas de acción para llenarnos de adrenalina y poner nuestros latidos a mil por hora. Te recomendamos entrar a tubitv.com para que puedas disfrutar de estas producciones:

1 “Magic City”

Esta serie es obligada. Ambientada en Miami poco después de la revolución Cubana, Magic City nos lleva al glamour de Florida a través de “Miramar Playa”, el hotel de Ike Evans, quien se ve forzado a hacer tratos con un peligroso jefe de la mafia para poder asegurar el éxito de su lujoso negocio.

2 “La Noche Más Oscura”

En medio de las tensiones años después del atentado contra las torres gemelas, Maya (Jessica Chastain), una joven agente de la CIA, dirige la operación para encontrar al terrorista más buscado del mundo: Osama Bin Laden.

3 “El redentor”

Después de desempeñarse como soldado de las Fuerzas Especiales, Joey Jones es un vagabundo atormentado por un trágico pasado. Harto de las injusticias que ve constantemente a su alrededor, se convierte en un “ángel vengador”.

4 “Un día para sobrevivir”

Como si la tragedia de un accidente aéreo no fuera suficiente, los trabajadores petroleros que protagonizan la historia quedan varados en Alaska mientras una manada de lobos grises los acecha sin piedad. Entre el frío, el miedo y los escasos recursos para sobrevivir, los personajes nos muestran cómo la situación los orilla al límite.