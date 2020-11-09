Erika Buenfil reveló íntimos secretos de su romance con Luis Miguel: “Un hombre de cuento de hadas”.

Erika Buenfil reveló en varias oportunidades que, hace unos años, sostuvo un romance con Luis Miguel, de quien solo puede tener buenos comentarios; incluso, recientemente dio a conocer nuevos detalles de esta relación.

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Entre ellos, contó sobre cómo el cantante la conquistó; además, dijo que Luis Miguel es muy detallista.

Es un caballero en toda la extensión de la palabra. Es perfeccionista, muchísimo, sí lleva una continuidad perfecta en parte del galanteo, si se dice así la palabra de la conquista. Todo el momento parece que estás en un videoclip; no puede ser. La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto y al fondo el príncipe azul. Lo hace todo muy bien, esa parte del galanteo de la conquista

La llamada reina del TikTok recordó uno de los detalles que el intérprete tuvo con ella, cuando se reunieron en una playa mexicana para disfrutar su romance.

El elemento sorpresa es que todo el tiempo está escuchando lo que comentas para sorprenderte. Lo que platicas, lo que escuchas, tu música favorita. Recuerdo que fui a Acapulco, fui a una de sus casas y me dicen que ya venía el señor por mí. Bajo una escalera, pensé que venía alguien con él, y lo veo en un coche blanco recargado con una camisa blanca

Aunque Erika admitió que nunca formalizaron su relación, sino que tuvieron solo un romance en el que compartieron juntos, pero sin etiquetas, reconoció que Luis Miguel es un hombre encantador.

Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás. Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas

Para finalizar, la actriz mexicana confesó que recuerda y guarda con cariño el tiempo que compartió junto a Luis Miguel.

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