Esmeralda Pimentel sorprende con su radical cambio de look a sus miles de fans en redes sociales. (FOTO)

La bella y talentosa actriz Esmeralda Pimentel causó gran revuelo en las redes sociales, luego de que compartió su radical cambio de look.

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Después de mostrar su físico para dar un mensaje de amor propio, sin importar las imperfecciones que cada mujer tiene como las estrías, dejó claro que cada cuerpo es bellísimo.

Ahora, la artista de 30 años llamó la atención por su nuevo look, mismo que dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. Esmeralda compartió una imagen en blanco y negro, donde luce el cabello rapado, dejando solo el fleco hacia el lado derecho.

¿Silvestre? Posiblemente tal vez

Sus seguidores no pudieron dejarle ningunas palabras sobre esta nueva imagen, ya que la artista prefirió bloquear la opción de comentarios en dicha publicación.

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Aunque no se sabe a qué se debe este ajuste tan radical, varios aseguran que Esmeralda se está preparando para un nuevo personaje, ya que en días anteriores anunció que un nuevo cambio venía a su vida.