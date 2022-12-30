La transformación en Hidalgo generará empleos

En hidalgo la transformación avanza con pasos firmes en conjunto con la iniciativa privada, atrajimos la inversión histórica de $10,623 millones de pesos distribuidos en 7 proyectos que generaran más de 8 mil fuentes de empleo para las y los hidalguenses.

Lo que representa la posibilidad de mejorar los indicadores de bienestar y economía para comunidades enteras en diferentes regiones, además de generar la confianza de empresarios que hoy ven en Hidalgo las condiciones de seguridad y tranquilidad para invertir en diferentes rubros

Estos logros forman parte de los primeros 100 días del gobierno y alianzas con estas empresas. Estos son una muestra de la certeza y certidumbre que tiene la iniciativa privada con la nueva administración estatal hidalguense.

A los empleos directos e indirectos que significan las nuevas inversiones está también el crecimiento que se tendrá de infraestructura en caminos, servicios y el detonar el potencial que tienen los diferentes municipios en Hidalgo. La apuesta del nuevo gobierno es fortalecer las alianzas con los diferentes sectores que detonen la economía local y amplíen la gama de productos y servicios que se tienen en Hidalgo para colocarse en el mapa de las opciones que tienen las empresas para expandirse en la zona centro del país.

Hidalgo hoy le abre las puertas para que la industria pueda expandirse e iniciar su portafolio de negocios.

