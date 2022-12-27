Se cumplieron los primeros 100 días de la transformación.

“En cien días de una administración se dé a la población un escenario de lo que se ha venido trabajando…”

Combate a la corrupción, garantizar el bienestar social, recuperar la paz fueron algunos de los rubros que se presentaron.

“Entregamos 5 ambulancias al centro de salud municipal con una inversión total de 17.5 millones de pesos; en nuestras manos están hacer de Hidalgo una potencia de tener la comunidad, el municipio, el estado que queremos… y lo vamos a lograr porque existe esa esperanza, porque existe ese entusiasmo”.

Se expusieron las acciones emprendidas en los temas de infraestructura transformadora, desarrollo económico y gobierno del pueblo.

El titular del ejecutivo estatal recalcó la importancia de trabajar en los rubros con mayores necesidades al interior del estado de Hidalgo.

“y mirar hacia el interior del estado con toda la obra de infraestructura que hace falta, con los caminos, como se mencionó, la rehabilitación o la construcción de las escuelas, la rehabilitación y construcción de los centros de salud y con todo el equipamiento que nos permita tener esa vida digna que nos merecemos”.

