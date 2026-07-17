BYD, DENZA y Banorte fortalecen el acceso a la movilidad eléctrica en el país

Por ello, la colaboración entre Banorte, BYD y DENZA representa un paso relevante para acelerar la adopción de vehículos híbridos y eléctricos en el país, al integrar soluciones financieras especializadas con una oferta automotriz enfocada en eficiencia, desempeño y sustentabilidad.

En este contexto, DENZA también adquiere un papel estratégico. Como marca premium de BYD, su expansión en México se apoya ahora en Banorte como principal aliado financiero, lo que permitirá ofrecer esquemas preferenciales para clientes interesados en vehículos eléctricos de alta gama. La propuesta combina tecnología, lujo, innovación y sustentabilidad, atributos que responden a un segmento que demanda experiencias diferenciadas sin renunciar a una visión más responsable de movilidad.

Durante los últimos años, el interés por los vehículos eléctricos ha crecido de manera importante. Sin embargo, para muchos compradores todavía existen barreras de entrada relacionadas con el costo inicial, el acceso al crédito, los seguros y la claridad sobre los beneficios de este tipo de movilidad. Frente a este panorama, la alianza entre Banorte, BYD y DENZA busca responder a una necesidad concreta: facilitar que más mexicanos puedan considerar un vehículo híbrido o eléctrico no como una aspiración lejana, sino como una alternativa real dentro de sus planes de compra.

A través de esquemas de financiamiento competitivos, tasas desde 7.88%, procesos ágiles y atención especializada, los clientes de BYD podrán acceder a soluciones diseñadas específicamente para este segmento de vehículos.

Banorte, fortalece su posición como líder en financiamiento de vehículos híbridos y eléctricos en México. Entre enero y mayo de 2026, la institución ha financiado más de 15 mil unidades electrificadas, de las cuales el 71% corresponden a vehículos BYD y DENZA. Estas cifras reflejan no solo el crecimiento del mercado, sino también la importancia de contar con aliados capaces de entender las necesidades de un consumidor que busca eficiencia, respaldo y confianza. Esto también envía una señal positiva para usuarios y empresas que buscan renovar flotillas con mejores opciones.

“En BYD estamos convencidos de que la electromovilidad debe estar al alcance de más mexicanos. Por ello, trabajamos continuamente en alianzas estratégicas que permitan acercar tecnologías híbridas y eléctricas a un mayor número de personas, a través de soluciones accesibles, confiables y alineadas con sus necesidades. La colaboración con Banorte fortalece este compromiso al integrar innovación, financiamiento competitivo y una experiencia centrada en el cliente, contribuyendo a acelerar la transición hacia una movilidad más eficiente y sostenible en México.”

El fortalecimiento de esta colaboración confirma que el futuro de la movilidad no se construye desde un solo frente. Requiere marcas con capacidad tecnológica, instituciones financieras con visión de largo plazo y soluciones pensadas para distintos perfiles de clientes. Banorte, BYD y DENZA avanzan en esa dirección, impulsando un mercado más dinámico y abriendo el camino para que la electromovilidad sea cada vez más accesible en México.