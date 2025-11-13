BYD: la potencia global que impulsa la electromovilidad en México

Con presencia en más de 70 países y un liderazgo indiscutible en ventas de autos eléctricos, BYD consolida su expansión en el mercado mexicano con una estrategia integral y de largo plazo.

El crecimiento de BYD a nivel mundial ha sido uno de los más acelerados en la historia de la industria automotriz. La compañía china ha logrado convertirse en el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta, superando récords de producción y distribución con una visión enfocada en innovación tecnológica y responsabilidad ambiental.

En México, la marca ha encontrado terreno fértil para consolidar su expansión. Durante los últimos meses, BYD ha fortalecido su red de concesionarios, impulsado nuevas inversiones y estrechado alianzas estratégicas con el sector privado para acelerar la adopción de la movilidad eléctrica. El objetivo es claro: hacer que la tecnolo gía limpia deje de ser una alternativa para convertirse en el nuevo estándar de transporte. Con una línea completa de vehículos eléctricos y plug-in hybrid, BYD ofrece soluciones que combinan autonomía, eficiencia y rendimiento, adaptadas a las condiciones y necesidades del mercado mexicano.

Su presencia representa una señal de confianza en el potencial económico e industrial del país. México se posiciona así como una de las piezas clave dentro del mapa global de electromovilidad.