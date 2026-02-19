inklusion logo Sitio accesible
Movilidad eléctrica en acción: la apuesta de BYD por el futuro

Innovación, sostenibilidad y tecnología convergen en una experiencia que redefine el camino hacia la electromovilidad.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Una experiencia centrada en la innovación

BYD es sinónimo de la evolución de la movilidad eléctrica en México, por ese motivo organizó un evento con un entorno dinámico, con presencia de vehículos donde la innovación, eficiencia energética y compromiso ambiental fueron los protagonistas.

Uno de los objetivos del evento fue resaltar el compromiso por impulsar un modelo de transporte más sostenible, subrayando cómo la electrificación automotriz ya no es una promesa futura, sino una realidad tangible. A través de tomas de vehículos en exhibición, interacción con asistentes y detalles de diseño, el video enfatiza el desarrollo tecnológico como motor de cambio dejando en claro que los vehículos BYD están a 5 años adelantados en cuanto a tecnología se refiere.

Tecnología y sostenibilidad como ejes narrativos

Uno de los mensajes centrales de BYD fue la integración de tecnología avanzada en cada unidad presentada todo bajo un objetivo claro convertirse en un actor que apuesta por escalar la movilidad eléctrica en el país. Se destacan atributos como autonomía eléctrica, eficiencia en consumo energético, diseño moderno y soluciones inteligentes que mejoran la experiencia de conducción.

Para lograrlo estos objetivos el BYD Dolphin Mini ha sido clave porque ha acercado la movilidad eléctrica en México, esto se ha traducido en un crecimiento significativo en las flotillas de este modelo eléctrico en el país.

Además, este evento refuerza el compromiso ambiental y la adopción de vehículos eléctricos con la reducción de emisiones para impulsar la construcción de ciudades más limpias. La propuesta no se limita al producto, sino que plantea una visión de ecosistema donde innovación, infraestructura y conciencia ambiental convergen.

En conjunto, BYD apuesta por la transformación en: la movilidad eléctrica como una evolución necesaria y accesible. Más que un lanzamiento o exhibición, BYD es el ocio tecnológico que permite operaciones reales, masivas y sostenibles dentro de la industria automotriz en el país.

