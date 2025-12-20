Cuando los sueños arrancan: BYD y Soriana entregan innovación sobre ruedas

La dinámica fue tan sencilla como emocionante: comprar en Soriana, registrar el ticket, jugar y participar. Miles de personas se sumaron con la ilusión de ganar, y tres de ellas vieron cómo su historia daba un giro inesperado al recibir las llaves de un vehículo BYD .

Durante el evento, los ganadores compartieron su emoción y agradecimiento, destacando cómo una compra cotidiana se transformó en una experiencia extraordinaria. El primer lugar recibió una BYD SHARK, seguido por una BYD Yuan Pro y un BYD Dolphin Mini, modelos que representan la apuesta de la marca por la movilidad eléctrica, la innovación y un futuro más eficiente.

La entrega contó con la presencia de directivos de BYD México, quienes resaltaron el valor de crear alianzas que premien la confianza del consumidor y acerquen la tecnología de vanguardia a más personas.

Más allá de los premios, la campaña dejó un mensaje claro: cuando las marcas se unen para celebrar a sus clientes, los sueños pueden arrancar en cualquier momento.

