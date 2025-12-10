inklusion logo Sitio accesible
Cómo utilizar el agua y la sal para limpiar tu casa y atraer la energía positiva antes de la Navidad

Se acerca la Navidad y el Año Nuevo. Los hogares se preparan para renovar su energía y buenos deseos. Este es el ritual con agua y sal que se debe hacer antes de decorar la casa.

Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Diciembre ha llegado y con este mes también llega el cambio de energía del hogar para celebrar Navidad y Año Nuevo. La temporada navideña es especial porque se renuevan los deseos y las vibras positivas para pasar las fiestas en familia.

Sin embargo, lo que muchas personas no saben es que antes de decorar los espacios de la casa, se debe hacer una limpieza energética y purificadora del hogar. Esto con el motivo de despejar bloqueos y atraer la armonía. Este es el ritual sencillo que se puede realizar con agua y sal.

Ritual de limpieza energética con sal y agua para atraer armonía antes de Navidad

Días antes de la Navidad no solo se marca un cambio estético por la temática de la decoración en el hogar, sino que también un cambio energético. Por este motivo, los especialistas en espiritualidad y filosofías energéticas como el Feng Shui, destacan que antes de colocar los adornos, se debe hacer una purificación de los espacios.

A través del agua y la sal, se puede realizar un ritual de limpieza energética que ayude a liberar tensiones acumuladas durante el año y así abrirle las puertas a la abundancia, la calma y la alegría que se desea manifestar en Navidad y Año Nuevo.

Navidad: ¿Cómo realizar el ritual con sal y agua para atraer buenas energías, armonía y paz en el hogar?

Según las tradiciones hindúes y budistas, el agua se utiliza desde las culturas ancestrales para realizar rituales de purificación espiritual. De acuerdo al Feng Shui, la sal es un elemento energético que favorece la circulación del Chi (energía vital).

Así es como se pueden combinar ambos elementos para realizar un ritual de limpieza energética antes de montar la decoración de Navidad en este 2025. De acuerdo a la información proporcionada por el sitio especializado Cuerpomente, solo se necesita un recipiente con agua tibia y un puñado de sal gruesa o sal de mar.

Luego hay que embeber ligeramente un paño con esta mezcla y frotar de manera suave por superficies clave como puertas de entradas, marcos, mesas, repisas y zonas donde se vayan a colocar las decoraciones navideñas. Mientras se limpia hay que repetir la siguiente frase, petición o intención: "En esta Navidad y Año Nuevo, doy espacio a la abundancia, armonía y prosperidad".

Este ritual finaliza con pequeños recipientes (platitos) con sal, distribuidos en puntos estratégicos de la casa. Esta acción absorberá cualquier resto de energía densa o negativa del hogar. Luego de unos días, se debe desechar esta sal fuera de la casa: las malas energías quedarán afuera de la vivienda.

