Estas son las VENTAJAS y DESVENTAJAS de tener un árbol de Navidad artificial

Estamos a pocos días para que llegue la Navidad , uno de los momentos más esperados y alegres del año. Esta celebración guarda consigo un proceso de decoración previa en el que lo que más sobresale es el arbolito, por lo que aquí conocerás cuáles son las principales ventajas y desventajas de tener un árbol artificial.

El árbol de Navidad artificial ha ganado muchos adeptos en los últimos años, por lo que son cada vez más las personas que hacen uso de él en reemplazo del natural. Si formas parte de una de estas familias y quieres conocer el trasfondo de este cambio, entonces quédate con nosotros.

¿Cuáles son las ventajas de tener un árbol de Navidad artificial?

En esencia, un árbol de Navidad artificial puede durar muchos años, incluso superar la década. Este hecho sugiere una especie de ahorro económico, pues no debes comprar uno cada año sino hasta que este haya perdido su figura, lo cual hace que, a la larga, el gasto en este periodo del año sea menor.

Los árboles de Navidad son hipoalergénicos y, además, suelen ser seguros para las mascotas, así como más económicos que los naturales. Las agujas no suelen caerse, por lo que no se deben limpiar de forma constante. Finalmente, es preciso mencionar que el proceso para montarlo suele ser relativamente sencillo.

¿Cuáles son las desventajas de tener un árbol de Navidad artificial?

Estos árboles de Navidad no cuentan con un aroma natural y fresco, algo que sí tienen los tradicionales. Del mismo modo, suelen ser un tanto más dañinos para la salud dado que la gran mayoría se hacen mediante materiales no reciclables y tóxicos, de acuerdo con información de Galt Energy.

Estos árboles suelen fabricarse a largas distancias respecto al lugar en donde se venden, lo cual genera más contaminación en el periodo de tiempo entre un espacio y otro. Finalmente, algunos de estos hacen que el hogar se vea “sin vida” por lo planos que pueden ser en relación a los naturales.

¿Y tú, con qué opción te quedas para esta Navidad 2025 y por qué?