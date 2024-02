Este fue el último mensaje del rapero Majestic antes de morir

El mundo del rap y del freestyle se encuentran de luto debido al sensible fallecimiento de Óscar Vázquez, de 24 años y mejor conocido como Majestic, quien murió ahogado en las playas de Huatulco, Oaxaca.

¿Cuándo murió Majestic? Los hechos ocurrieron la tarde del pasado lunes 19 de febrero; sin embargo, la identidad del rapero Majestic fue confirmada durante la madrugada de este martes. De acuerdo con reportes del cuerpo de bomberos, Óscar murió ahogado.

¿Cómo murió el rapero Majestic?

Según reportes, Majestic se encontraba disfrutando de la playa La Entrega en compañía de cuatro amigos. No obstante, el cantante se metió a nadar al mar y sufrió una broncoaspiración, motivo por el que perdió la vida. Cabe mencionar que el rapero se encontraba en Oaxaca porque el pasado fin de semana participó en un concurso.

Se sabe que Majestic se metió a nadar al mar, pero fue arrastrado por el fuerte oleaje. Aunque sus amigos trataron de auxiliarlo, no lograron sacarlo del agua, al lugar arribaron bomberos y salvavidas quienes recuperaron el cuerpo del cantante y confirmaron su deceso.

“Paramédicos del H. Cuerpo de Bomberos Huatulco acudieron a la playa La Entrega donde solicitaron el apoyo para un masculino de 24 años quién había sufrido una inmersión en el mar con signos vitales ausentes. Al arribar se realizaron maniobras de RCP, luego apoyados del DEA sin éxito”, publicó el cuerpo de bomberos de en su cuenta de “X”.

¿Cuál fue el último mensaje de Majestic?

Debido a su repentina muerte, usuarios en redes sociales se dieron a la terea de buscar cuál fue su última publicación.

Durante los días previos a su muerte, Majestic, subcampeón del Red Bull México 2023 subió diversas fotografías de sus participaciones y de su vida privada y las acompañó con el siguiente mensaje: “Ya tiene mucho que no publico nada y creo que la vida ha sido buena en estos meses como para no dejarle un pequeño recordatorio al Maje del Futuro. La penúltima foto es mi favorita (la cuarta es inédita, porque es de un tiro que no pasó jajajaja) Kaiseroficial ya será en alguna otra, hermano”.