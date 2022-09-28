Así fueron los últimos días de José José, quien fue ocultado por Sarita Sosa.

En 2019 se reveló una noticia que cambió para siempre la historia de la música en México, el lamentable fallecimiento de José José, uno de los cantantes más importantes de los últimos años, tanto que sus canciones siguen sonando en todos los rincones de nuestro país.

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Sin embargo, mucho se ha especulado sobre los últimos días qué pasó José José; causando muchas polémicas y problemas entre sus familias, pues recordemos que al final estuvo con su hija, Sarita Sosa, quien es para muchos la responsable de su muerte.

Desde antes de su muerte, las dos familias de formó a lo largo de su vida José José pasaron por momentos muy complicados, ya que el matrimonio del cantante con Sara Salazar fue uno de los más polémicos, por lo que después de su muerte los problemas se incrementaron.

Fue en el año 2017 cuando José José le informó a su público que se encontraba enfermo de cáncer de páncreas, padecimiento que poco a poco fue terminando con su salud, hasta que murió a los 71 años.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes que enfrentó José José, fue la pelea de su hija menor Sarita Sosa con los hijos de su primer matrimonio Marysol Sosa y José Joel, quienes no daban crédito a que su papá estuviera viviendo con ella y tomando decisiones importantes sin consultarlos o tomarlos en cuenta.

La polémica familia tras la muerte de José José.

Tras estar alejamiento, sus hijos mayores ya no tuvieron oportunidad de ver a su padre, pues solo Sarita Sosa estuvo en sus últimos días, luego de su fallecimiento, los problemas comenzaron en el funeral de José José, pues su trasladó a México fue muy controversial y en ese momento señalaron a su hermana menor de manipular al cantante a su conveniencia.

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Los problemas por la herencia de José José comenzaron en ese momento, pues ambas partes aseguran que tenía un testamento, lo que ha terminado en una batalla legal que no ha llegado a su final.