Venga La Alegría Fin de Semana estrena nuevos conductores: Conócelos

El foro de Venga La Alegría Fin de Semana, se vistió de gala este sábado 3 de agosto, con la llegada de cuatro nuevos conductores, su presentación corrió a cargo de Margarita Mckenzie, jefa de Recursos Humanos.

“No era broma, sus compañeros ya no regresaron a sus labores, yo misma me sorprendí del poder que tiene un personaje ficticio, pero bueno, así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces rosa... Tras aviso no hay engaño, espero que los que se quedaron se porten bien y acaten las reglas al pie de la letra”, declaró Margarita Mckenzie.

¿Quiénes son los nuevos conductores de VLA Fin de Semana?

Posteriormente, la jefa de Recursos Humanos dio una serie de peticiones para los conductores que todavía permanecen en Venga La Alegría Fin de Semana y recibió a los nuevos integrantes de nuestro matutino:

María Fernanda Quiroz, quien es una gran actriz y conductora mexicana que ha dejado una huella en la industria del entretenimiento.

Ferka nació en la Ciudad de México, desde muy pequeña demostró su pasión por el canto, el baile y la actuación, convencida de su vocación, decidió estudiar actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión de TV Azteca, donde se formó como actriz.

A lo largo de su carrera, también ha destacado en producciones exitosas y en realitys shows, donde ha demostrado su capacidad para vencer a los competidores más fuertes.

Jawy es una personalidad televisiva que ha destacado en diversos realitys shows. Antes de alcanzar la fama, se desempeñó como licenciado en administración de empresas. Sin embargo, luchó para alcanzar sus sueños y convertirse en toda una celebridad de la televisión mexicana y las redes sociales, logrando consolidarse como uno de los famosos más populares en la actualidad.

Es un hombre fuerte, competitivo, por lo que dio un giro en su carrera y decidió probar suerte en las Artes Marciales Mixtas, donde demostró valentía, también ha probado suerte dentro de la música. Su versatilidad demuestra que hay mucho más por descubrir de este talentoso y polifacético joven.

Es un torbellino de alegría y buena vibra, hidrocálida de nacimiento, chilanga de pantalla y española de corazón. Titi Jaques tiene más de 6 años revolucionando la industria fitness, creadora y conductora de un exitoso podcast, la joven ha creado una comunidad gigante en México y a nivel internacional.

Además de eso, Titi también es la súper mamá de dos campeones y en redes sociales, comparte la montaña rusa de ser madre.

Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como Rey Grupero, es el crack de las bromas en las redes sociales, está aquí para hacernos reír como nunca. El comediante e influencer mexicano, ha conquistado a todos con sus videos llenos de humor, ahora viene con toda esa energía y su estilo inconfundible para darle vida a nuestros fines de semana.